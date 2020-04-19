Более 130 тысяч человек оказались под наблюдением в России из-за коронавируса

Российские врачи продолжают лечить пациентов с коронавирусом и проводить тесты на инфекцию. Сейчас под наблюдением медиков находятся более 132 тысяч человек.

«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 555 986 человек, по состоянию на 18 апреля 2020-го под контролем остаются 132 328 человек», — сообщил Роспотребнадзор.

Всего за время пандемии медики осмотрели 5 156 873 человека. Из них 563 человека были с признаками инфекционных заболеваний. Людей с симптомами ОРВИ, прилетевших из других стран, отправляют в больницы. Всего было выявлено 41 719 таких граждан.

«Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 454 обсерватора на 35 566 мест, из них развернуто 243 обсерватора на 22 499 мест, где размещены 5487 человек», — отмечается в сообщении.

В России 36 793 человека были заражены коронавирусом. Полностью побороли инфекцию уже 3057 пациентов. Власти принимают ограничительные меры для борьбы с пандемией. По стране закрыты парки, музеи, кинотеатры и другие заведения. Во многих областях введен режим самоизоляции и электронных пропусков.