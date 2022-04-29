Летчик Ярошенко рассказал, что помогло ему пережить заключение в США

Вернувшийся в Россию летчик Константин Ярошенко на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой заявил, что пережить заключение в американской тюрьме ему помогла в вера в то, что его ждут. Видео с места опубликовал телеканал «Звезда».

Ярошенко поблагодарил всех, кто принял участие в его освобождении и возвращении домой.

«Мне очень приятно, что все — лично вы, президент, наш министр иностранных дел и весь русский народ — мне помогли выстоять в этой очень тяжелой ситуации и выжить. Только лишь вера в то, что меня ждут и что я скоро вернусь», — заявил летчик.

По словам Ярошенко, самым тяжелым для него испытанием стали пытки в Либерии. На несколько суток его лишили еды, воды и сна, постоянно избивали и заковывали в кандалы.

Задержанного по обвинению в контрабанде кокаина российского летчика задержали в Либерии в 2010 году. Власти страны передали его США, где суд приговорил его к 20 годам заключения. На этой неделе стало известно, что Ярошенко обменяли на осужденного в России американского студента Тревора Рида.