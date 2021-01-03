Освобожденного в Ливии украинца забыли дипломаты Украины

Об этом ТАСС сообщил член ОП Александр Малькевич. Ранее он уточнял, что все моряки из Ливии вернулись в Россию без документов, удостоверяющих личность. Из-за этого гражданин Украины не смог пересечь границу и попасть домой.

«Никакое консульство или посольство на нас не выходило. Он (Давтян — прим. ред.) точно до утра там, в терминале, а потом его должны наши компетентные органы и службы переместить в аэропортовую зону в Шереметьево для прибывших иностранцев. До утра он был там, заполнял бумаги», — рассказал Малькевич агентству.

Он подчеркнул, что единственное, чем можно помочь украинцу сейчас — с помощью СМИ и гражданского сообщества достучаться до посольства Украины. Их представитель должен будет срочно приехать в Шереметьево и решить вопросы. Сам Давтян уже поблагодарил Россию за свое освобождение.

«Я рад, что российские власти освободили меня. Я сам в душе русский, учился в Ростове. Благодарен России и российским властям, что помогли выйти из этой ситуации, это просто искренне, от души», — сказал он в видеообращении, которое опубликовал Малькевич в своем Telegram-канале.

При этом Малькевич подчеркнул, что освобожденные из плена россияне сейчас направляются домой: Виктор Бодряга в Феодосию, Димитрий Димитриади в Новороссийск, Сергей Кошелев в Таганрог.