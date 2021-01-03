Освобожденные в Ливии россияне были схвачены на частной яхте

Россияне, вернувшихся из Ливии в Москву, рассказали об обстоятельствах своего похищения и об условиях содержания на ливийской военной базе. Пленники оказались моряками, проплывавшими у берегов Ливии на частной яхте.

По словам одного из участников группы Димитрия Димитриади, они «просто проезжали мимо» Ливии на яхте, когда их «захватили» без каких-либо объяснений, сообщил ТАСС.

Другой освобожденный Виктор Бодряга рассказал, что членов группы допрашивали, у них были постоянно завязаны глаза.

«Одну ночь мы 12 часов были связаны, обездвижены. Нас заставляли, чтобы мы постоянно находились в одной позе», — привело его слова РИА «Новости».

Бодряга пояснил, что их разместили на военной базе, спали пленники на полу. В Ливии они провели 10 дней. Моряки до последнего не знали, куда их везут по пустыне, думали, что в тюрьму, но потом увидели самолет, рассказал Бодряга.

Всего в Ливии захватили троих россиян и одного украинца. Они прилетели в Москву в ночь на 3 января.

В декабре 2020 года из Ливии вернулись россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые с весны 2019 года находились в ливийской тюрьме. Их подозревали во вмешательстве в местные выборы.