Освобожденные в Ливии россияне и украинец прибыли в Москву
«Самолет сел, он едет по полосе. Я нахожусь на летном поле, встречаю», — заявил он ТАСС из Шереметьево.
Позднее Малькевич опубликовал фото с освобожденными в своем Telegram-канале.
«Ну вот и все. Русские люди на свободе. В Москве», — подписал он снимок.
Малькевич рассказывал, что этих людей похитили в Ливии несколько недель назад. В их освобождении принимали участие российские дипломаты.
10 декабря 2020 года из Ливии на родину вернулись россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан. С мая 2019 года они находились в ливийской тюрьме по подозрению во вмешательстве в местные выборы. По данным Bloomberg, россиян обвиняли в пытке организовать встречу с потенциальным кандидатом в президенты страны Сейфом аль-Исламом Каддафи — сыном бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи.