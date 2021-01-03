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    03 января 2021, 00:54

    Освобожденные в Ливии россияне и украинец прибыли в Москву

    Кирилл Фролов

    Три россиянина и гражданин Украины, освобожденные из плена в Ливии, прилетели в Москву. Об этом сообщил член Общественной палаты России, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
    Освобожденные в Ливии россияне и украинец прибыли в Москву

    «Самолет сел, он едет по полосе. Я нахожусь на летном поле, встречаю», — заявил он ТАСС из Шереметьево.

    Позднее Малькевич опубликовал фото с освобожденными в своем Telegram-канале.

    «Ну вот и все. Русские люди на свободе. В Москве», — подписал он снимок.

    Малькевич рассказывал, что этих людей похитили в Ливии несколько недель назад. В их освобождении принимали участие российские дипломаты.

    10 декабря 2020 года из Ливии на родину вернулись россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан. С мая 2019 года они находились в ливийской тюрьме по подозрению во вмешательстве в местные выборы. По данным Bloomberg, россиян обвиняли в пытке организовать встречу с потенциальным кандидатом в президенты страны Сейфом аль-Исламом Каддафи — сыном бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи.