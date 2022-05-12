Добровинский предположил, сколько Ефремов будет платить страховщикам со своей зарплаты в ИК

Страховая компания хочет взыскать с Михаила Ефремова более 700 тысяч рублей. Информация об этом появилась в Теlеgrаm-канале Маsh. Адвокат Александр Добровинский, представлявший потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием артиста, в комментарии «360» заметил, что актеру, вероятно, придется отдавать страховщикам порядка двух или трех тысяч рублей со своей зарплаты, которую он получат в колонии.

«Неудачный май выдался у Михаила Ефремова — то страховая повернулась против него. И теперь, конечно, он будет выплачивать со своей молниеносной зарплаты (молниеносной, потому что он молнии вставляет) по две-три тысячи рублей, остальное, я думаю, ему оставят на ларек», — сказал адвокат.

Он также обратил внимание, что Верховный суд отказал в кассационной жалобе адвокатам Ефремова. По мнению Добровинского, все дело в том, что она была составлена так, что ее следовало отклонить даже до получения. Юрист выразил мнение, что Ефремову все время не везет с защитниками, которые представляют его интересы.

Добровинский предположил, что теперь актеру, вероятно, придется ждать условно-досрочного освобождения.

«И [Ефремову] хорошо бы посоветоваться с адвокатами господина Улюкаева, которые, кстати, хорошо сработали. Так что театр имени Михаила Ефремова, который собираются открыть в Мордовии, думаю, будет хорошо себя чувствовать», — заключил собеседник «360».

По данным Mash, страховщики, с которыми Ефремов заключал договор, покрыли расходы после аварии на Садовом кольце. Речь идет о сумме порядка 756 тысяч рублей. Теперь компания хочет взыскать с Ефремова эту сумму. В колонии, по информации Telegram-канала, он получает пять тысяч рублей в месяц.

Ефремов вечером 8 июня 2020 года сел пьяным за руль Jeep Grand Cherokee. На Садовом кольце он пересек двойную сплошную, вылетел на встречную полосу и протаранил фургон Lada, за рулем которого был курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Пострадавший умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, позже Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года.