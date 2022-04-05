Ефремов поддержал спецоперацию на Украине

Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок в Белгородской области за смертельное ДТП, положительно отнесся к спецоперации на Украине. Об этом сообщил «Московскому комсомольцу» адвокат Ефремова Петр Хархорин.

Защитник признался, что обсуждал с актером эту тему три недели назад. Ефремов ответил, что он «по жизни против любого рода конфликтов», но в данном случае понял, что специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины была единственным выходом.

«Прекрасно понимаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода, и поэтому положительно отношусь к тому, что происходит сейчас», — «практически дословно» процитировал своего подзащитного Хархорин.

Решение о начале спецоперации на Украине называл тяжелым и президент России Владимир Путин. Он также заявлял, что России не оставили выбора.

Ранее кинорежиссер Никита Михалков высказался о беспределе, творящемся на Украине. Перед этим саркастический и местами грустный монолог о «благодарности» Украине опубликовал актер Иван Охлобыстин.