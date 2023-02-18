Общество 18 февраля 2023, 21:11 Осужденному в США россиянину Клюшину пообещали поддержку дипломатов Жена Виктора Бута: признанного виновным в США Клюшина ждет поддержка посольства Pxhere

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Признанного виновным в Соединенных Штата россиянина Владислава Клюшина поддержат в посольстве и консульстве России. Об этом заявила супруга Виктора Бута Алла в беседе в порталом Lenta.ru.

Она подчеркнула, что делает пододное заявление, опираясь на свой опыт.

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«Это всесторонняя поддержка со стороны российского посольства и консульства, которые, я уверена, поддерживают связь как с заключенными, так и с родственниками», — сказала Алла Бут.

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По ее словам, сперва надо дождаться окончательного решения по сроку, который присудят Клюшину.

Потом, заверила супруга Виктора Бута, подключатся правозащитники, которые в свое время помогли ей в обращениях к правительству России и в американское бюро тюрем.

Нужно будет уладить множество моментов, в том числе о перечислении денег заключенному. Но это произойдет после того, как его переведут в место отбывания срока, добавила Алла.

Присяжные в федеральном суде США в Бостоне признали Клюшина виновным в киберпреступлениях 14 февраля. Его обвинили в преступном сговоре и мошенничестве с помощью электроники. Также россиянина признали виновным в мошенничестве с ценными бумагами. Оглашение приговора по делу Клюшина наметили на 4 мая.