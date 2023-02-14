Мир 14 февраля 2023, 22:31 Названа дата вынесения приговора в суде США по делу россиянина Клюшина Адвокат Немцев: приговор в отношении россиянина Клюшина суд США огласит 4 мая Pxhere

Читать 360tv в

Вынесение приговора в американском суде по делу россиянина Владислава Клюшина намечено на 4 мая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката Максима Немцева.

«Вынесение приговора в настоящее время запланировано на 4 мая», — указала сторона защиты.

Реклама

Представитель Клюшина также заявил, что сторона защиты обжалует решение суда. Немцев отметил разочарованность в вынесенном решении, добавив, что сторона защиты россиянина «уважает решение присяжных».

Реклама

«Мы намерены подавать апелляцию по нескольким пунктам», — пояснил адвокат.

Во вторник, 14 февраля, присяжные суда в США признали Клюшина виновным в киберпреступлениях. Дело рассматривал федеральный суд в Бостоне, штате Массачусетс. В частности, россиянина признали виновным в преступном сговоре и мошенничестве с применением электронных средств. Кроме того, Клюшина обвинили в мошенничестве с ценными бумагами.

Предприниматель Владислав Клюшин — учредитель IT-компании «М13». Он был экстрадирован из Швейцарии в США в декабре 2021 года по делу о взломе компьютерных сетей и махинациях с ценными бумагами. Своей вины Клюшин не признает.