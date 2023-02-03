Эксклюзив 03 февраля 2023, 19:59 «Ради блага Родины». Бут признался в готовности навсегда вернуться в тюрьму США ради России Виктор Бут признался в готовности навсегда вернуться в тюрьму США ради России

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Пробывший в американской тюрьме 15 лет российский предприниматель Виктор Бут признался, что ради блага России готов вернуться в места заключения и остаться там до конца жизни. Об этом он заявил в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

Журналист задала гостю провокационный вопрос: попросила представить, что ради капитуляции президента Украины Владимира Зеленского предпринимателю придется снова поехать в США и согласиться на пожизненный срок.

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«Если речь идет о благе Родины, то, конечно, пошел бы», — ответил Виктор Бут.

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Осужденного в США российского бизнесмена вернули в Россию в декабре прошлого года, обменяв на отбывающую наказание в России за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Виктора Бута задержали в Таиланде в 2008 году и вывезли в США. По версии властей, он занимался продажей оружия террористам. Суд присяжных приговорил россиянина к 25 годам тюрьмы.

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