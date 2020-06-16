Остановивших стрелка на Ленинском инспекторов представят к наградам

Инспекторов, которых атаковал стрелок на Ленинском проспекте, представят к государственным наградам. Они смогли задержать нападавшего, несмотря на тяжелые ранения.

«Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев принял решение внести президенту РФ представления о награждении медалями „За отличие в охране общественного порядка“ инспекторов ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве капитана полиции Сергея Крылова и старшего лейтенанта полиции Алексея Пояркова, отличившихся при задержании вооруженного правонарушителя», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, ее цитирует РИА «Новости».

Молодой человек по имени Ратмир Галаев начал стрелять в двух инспекторов ДПС, когда они остановили автомобиль такси на Ленинском проспекте в Москве. Те открыли ответный огонь и ранили нападавшего. Все трое сейчас находятся в больнице, в реанимации.

Нападавшим оказался 25-летний уроженец Назрани, его род деятельности не известен, его брат работает в полиции Ингушетии.

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В СК объявили, что молодой человек открыл огонь беспричинно.