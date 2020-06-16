Напавшего на гаишников в Москве проверят на угоны и торговлю наркотиками

Мужчина открыл стрельбу по полицейским в Москве. Допросить Ратмира Галаева не удается — он в реанимации, как и получившие ранения сотрудники ДПС. Предположительно, нападавший имеет отношение к этническим группировкам, которые занимались угонами и наркотиками.

Допрос Ратмира Галаева возможен только после разрешения врачей, уточнила представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Ее процитировал «Интерфакс».

По словам источника, нападавший выстрелил в полицейских девять раз. Они открыли ответный огонь, несколько раз ранив молодого человека в живот. На месте случившегося нашли девятимиллиметровый травматический пистолет «Фантом», из которого стрелял Галаев.

«Самостоятельно дышать он не может. Функции жизненно-важных органов поддерживает аппаратура», — отметил собеседник агентства.

Сейчас Галаев без сознания. Пока он не придет в себя и не стабилизируется, допросить его не получится.

Не исключено, что мужчина был связан с этническими группировками, имеющими отношение к угону автомобилей и торговле наркотиками. Следствие, заметил другой источник, сейчас проверяет возможную причастность стрелка к таким бандам.

В квартире подозреваемого уже прошли обыски. Основной версией стрельбы на Ленинском проспекте назвали экстремизм.

Сотрудники ДПС Сергей Крылов и Алексей Поярков днем 15 июня остановили такси, нарушившее правила дорожного движения. Когда они составляли протокол, мимо проходил Ратмир Галаев. Он начал стрелять по полицейским, те открыли ответный огонь и задержали нападавшего. Все участники перестрелки находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело.