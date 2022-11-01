Осенний призыв стартовал в России | 360°

Общество 01 ноября 2022, 00:56 Осенний призыв стартовал в России Осенний призыв начался в России 1 ноября РИА "Новости"

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Осенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы начался в России 1 ноября. В этом году его перенесли на месяц позже в связи с загруженностью военкоматов из-за частичной мобилизации. Об этом сообщил ТАСС.

В общей сложности в войска планируют призвать 120 тысяч новобранцев, что на 7,5 тысячи меньше, чем в 2021 году.

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Солдаты-срочники будут проходить службу на территории материковой России, их не направят в новые регионы. Кроме того, их не станут привлекать к спецоперации на Украине.

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Новобранцы в течение пяти месяцев освоят военную технику и получат военно-учетную специальность. Далее их переведут в войска для эксплуатации современных образцов вооружения. Призыв не будут проводить в пяти субъектах России — в Забайкалье, на Камчатке, Чукотке, в Якутии и Хабаровском крае.

Ранее президент Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации в России. Он отметил, что не уверен, нужно ли подписывать для этого специальный указ. Глава государства также поблагодарил военных, благодаря которым удалось отразить атаки украинских дронов на корабли Черноморского флота.