Путин поблагодарил военных за отражение атаки на корабли Черноморского флота России | 360°

Власть 01 ноября 2022, 00:05 Путин поблагодарил военных за отражение атаки на корабли Черноморского флота России РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих, которые отбили атаки со стороны Украины по кораблям Черноморского флота.

«Надо отдать должное нашим морякам и поблагодарить их за то, что они оказались на высоте положения, отразили все атаки», — сказал глава государства.

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Инцидент произошел 29 октября в акватории Севастопольской бухты. По данным губернатора города Михаила Развожаева, атака дронов была отбита, объекты в самом городе не пострадали.

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В Минобороны России позднее пояснили, что подвергшиеся атаке украинских БПЛА российские корабли обеспечивали безопасность зернового коридора. По нему шел вывоз зерна из портов Украины.

Матроса Артема Жильцова, который во время дежурства обнаружил приближение дронов, представили к награде. Благодаря его своевременной реакции и был уничтожен беспилотник.

Ранее сообщалось о приостановке зерновой сделки по инициативе России.