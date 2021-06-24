Организаторы «Жары» ответили на обвинения в нарушении антиковидных мер

Организаторы фестиваля «Жара» ответили на обвинения в несоблюдении мер, введенных для борьбы с коронавирусом. Они рассказали, что делали все, чтобы соблюдать все ограничения.

«Мы, как организаторы, безусловно, понимаем, анализируем все, что происходит в городе и Московской области, где находится площадка „Крокус Сити Холл“. С нашей стороны были выполнены все условия: мы обрабатывали и продолжаем обрабатывать всю площадку, мы выдавали маски, санитайзеры установлены на каждом углу, мы разводили потоки — работали разные входы для людей, у нас не было традиционной дорожки с ведущими, не приглашали фан-клубы. Площадка со своей стороны пыталась обеспечить социальную дистанцию», — рассказали Lenta.ru в пресс-службе фестиваля.

Сотрудники, по информации пресс-службы, старались следить за посетителями, чтобы они не снимали средства индивидуальной защиты. Но после замечания люди маски надевали, а после того как сотрудник от них отходил, снимали. Также всех посетителей рассаживали по одному, однако после люди сами пересаживались на свободные места.

Фестиваль «Жара» проводится с 23 по 27 июня. Организаторы пообещали сократить количество посетителей в оставшиеся дни.

Ранее Роспотребнадзор собрался проверить музыкальный фестиваль «Жара». В ведомство поступило сообщение, что организаторы не обеспечили зрителей масками, а также не следили за соблюдением социальной дистанции.