Роспотребнадзор проверит соблюдение санитарных мер на фестивале «Жара»

Музыкальный фестиваль «Жара» в подмосковном «Крокус Сити Холле» ждет проверка областного управления Роспотребнадзора. В ведомство поступило сообщение, что организаторы не обеспечили зрителей масками, а также не следили за соблюдением социальной дистанции. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там напомнили, что музыкальный фестиваль проводится с 23 по 27 июня. Но в первый день мероприятия прибывшие зрители не соблюдали социальную дистанцию и не использовали средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Нарушителей масочного режима привлекали к административной ответственности сотрудники правоохранительных органов.

Управление Роспотребнадзора по Московской области начало проверку всех обстоятельств случившегося. По ее итогам примут решение о мерах в отношении организаторов.

В ведомстве напомнили, что за нарушение санитарно-эпидемиологических норм для юридических лиц предусмотрены штрафы до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности сроком до 90 суток.

Начиная с четверга, 24 июня, в Московской области начнут действовать новые ограничения в связи с ростом случаев заражения коронавирусом. На массовые мероприятия в закрытых помещениях смогут собираться на более 50 человек. Для мероприятий на открытом воздухе предельное количество зрителей ограничили до 500 человек.