«Оранжевый» уровень погодной опасности ввели в Москве из-за жары

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары в Москве будет действовать в субботу, с 12:00 до 18:00. Об этом заявили в Гидрометцентре.

Сегодня, по прогнозам синоптиков, температура в столице поднимется до +30…+32. Такая жаркая погода будет держаться и в воскресенье, 26 июня, и в понедельник, 27 июня. Немного спадет жара во вторник и среду. Но при этом все равно столбики термометров будут показывать температуру немного выше климатической нормы.

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за пожароопасной ситуации объявили в Ярославской области. Он были введен и на территории практически всех регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также в Северо-Западном, Приволжском, Сибирском федеральных округах.