Москвичам объяснили, как не получить тепловой удар в жару

Предстоящие выходные в Москве выдадутся весьма жаркими, столбик термометра повысится до +31 градуса. Telegram-канал «Москвач» дал советы жителям столицы, как избежать теплового удара.

Необходимо носить воздухопроницаемую, желательно из хлопка, одежду и не забывать о головном уборе.

Также необходимо пить как можно больше воды для сохранения водно-солевого баланса в организме.

Также нужно попытаться ограничить пребывание под открытым солнцем, в случае недомогания выпить воды и уйти в тень.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила «360», что жара выше 30 градусов наступит к 26 июня и продлится до 28 июня. К среде, 29 июня, синоптики ждут постепенного похолодания.