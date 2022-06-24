Жару выше 30 градусов пообещали москвичам уже 26 июня

Настоящее лето с 30-градусной жарой придет в столицу уже в воскресенье, 26 июня. Температура воздуха поднимется даже до +31 градуса, сообщила «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, уже завтра, 25 июня, воздух прогреется до 26-28 градусов, плюс ожидается плотный северо-восточный ветер.

«В воскресенье, 26 июня, и понедельник, 27 июня, максимальная температура днем будет 29-31. Но, как вы понимаете, город у нас довольно большой. Прогноз будет ориентирован на стацию на ВДНХ, но не исключено, что в центре города температура может быть на градус повыше. Будет стоять такая настоящая летняя жара», — сказала Позднякова.

Во вторник, 28 июня, и среду, 29 июня, ожидается постепенное ослабление жары. По словам эксперта, погода будет уже более комфортная, хотя температурный режим будет оставаться выше климатической нормы где-то на пару градусов.

«То есть это лето, которое мы ждали. Можно покупаться, позагорать, получить массу удовольствия, особенно на природе», — заключила метеоролог.