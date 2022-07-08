Опровергнута польза картофельных очистков для подкормки смородины

Популярный народный способ подкормки смородины картофельными очистками неэффективен. Это доказал математическими расчетами автор Telegram-канала «Мой урожай | Сад. Огород. Цветы».

Дачники советуют не выбрасывать картофельные очистки, а копить их, высушивать, ранней весной закапывать под кустами смородины, крыжовника или малины. Это якобы помогает обогащать почву калием. Однако за сезон под черную смородину нужно внести 100 граммов калия. Так как в килограмме картофеля содержится около пяти граммов калия, под каждый куст придется закопать около 20 килограммов очистков.

«А если в саду 10 кустов? С учетом, что сухие шкурки весят очень мало, вам нужно будет собрать гигантский объем», — предупредил автор.

Автор канала также рассказал об особенностях полива томатов, а агрономы поделились обязательными манипуляциями с кустами клубники сразу после плодоношения.