Дачникам напомнили правила полива помидоров в теплице

Высаженные в закрытый грунт томаты необходимо поливать только в утреннее время. В таком случае лишняя влага из теплицы испарится до вечера.

Правила полива овощей россиянам напомнил Telegram-канал «Мой урожай | Сад. Огород. Цветы».

Дачникам следует учесть, что до момента завязи плодов в поливе стоит соблюдать умеренность. При этом верхний слой нужно оставлять постоянно влажным.

Более активно поливать помидоры начинают, когда они уже наливаются. Иначе осыплются цветки. Важно также соблюдать равномерность полива, чтобы плоды не растрескались.

Нижние листья, даже если они здоровы, обрывают. Удалять стоит все до первой цветочной кисти: при поливе они загрязняются и становятся рассадником болезней из-за находящихся в почве патогенных спор.

Избавляться от листьев советуют в течение недели, обрывая их каждые два-три дня. Работы должны быть утренними.