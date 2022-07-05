Агрономы рассказали, как увеличить урожай клубники

Сразу после плодоношения следует подкормить и определенным образом обработать кусты клубники, так как именно в этот момент закладываются цветочные почки — урожай будущего года. Агрономы рассказали сайту kp.ru о правилах ухода за культурой.

Ранней весной, сразу после уборки урожая и в конце сентября – начале октября у клубники отрастают листья, а цветочные почки закладываются в середине июля. В этот период важно провести несколько процедур. Советы по уходу дали ученый-агроном, специалист по селекции Алексей Володихин и агроном-селекционер Светлана Михайлова.

«Дачники обычно пару недель собирают урожай, а потом про клубнику забывают — до следующего года. А это неправильно», — объяснили авторы статьи.

После сбора ягод нужно обработать кусты бордосской жидкостью для защиты от болезней и жуков-вредителей. Спустя время их следует подкормить. В начале августа для этого можно использовать двойной суперфосфат и сульфат калия, в середине октября — перегной и компост. Кроме того, в течение всего сезона нужен обильный полив из расчета 15 литров на квадратный метр.

Кардиолог-диетолог Татьяна Залетова рассказала РИА ФАН, чем полезна клубника и при каких заболеваниях стоит ее употреблять.