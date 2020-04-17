Коронавирусных больных в России стало больше 32 000

Врачи закончили лечение 286 пациентов — их уже отпустили домой. С начала эпидемии выздоровели 2590 человек.

Наличие SARS-CoV-2 в организме человека выясняют при помощи специального теста. Их уже сделали свыше 1,71 миллиона. Только за сутки провели 104,6 тысячи исследований.

В Московской области на 17 апреля сделали 165 934 анализа на коронавирус. Пробы брали в том числе у тех, кто вернулся из неблагополучных по эпидемиологической ситуации стран.

Исследования на COVID-19 проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» и лабораторий государственных медицинских организаций. У здоровых пациентов есть возможность сдать тест в негосударственных лабораториях.

Москве, которая лидирует по числу инфицированных, в ближайшие две-три недели предрекли пик заболеваемости коронавирусом. Столичные власти призвали врачей принимать правильные и своевременные решения, а жителей города — соблюдать режим самоизоляции.