«Операторам в пандемию повезло»: эксперт объяснил, почему в России не станут повышать цены на сотовую связь

Сотовая связь в России не подорожает, потому что просто так операторы этого сделать не могут. К тому же именно мобильная связь и интернет были самыми востребованными вещами в пандемию. Об этом «360» рассказал шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн.

«Мы все, и Европа тоже, начали давно работать удаленно. Это работа в основном через интернет, а значит, потребление трафика выросло, мы потребляем больше и платим больше. Операторам в этой обстановке повезло, может быть, больше, чем в любой другой области. Спрос на их услуги вырос довольно ощутимо», — объяснил он.

Эксперт отметил, что не видит противоречий в том, что пользователи платят за расходы операторов.

«Мы оплачиваем — они расходуют. Здесь я не вижу проблемы. Сказать, что коронавирус — причина повышения цены, я сомневаюсь. Хотя знаю, что эти заявления сделали серьезные коллеги», — отметил собеседник «360».

Самостоятельно операторы все равно не могут поднять цены. Государство за это может и лицензию отобрать или лишить некоторых частот.

«Честно говоря, цены и так по многим параметрам ползут вверх. У операторов, конечно, большие расходы: сократился международный роуминг. <…> В 2020 году расходы связаны с хранением данных, немалые затраты и на 5G», — рассказал эксперт.

В связи с этим возникает вопрос, есть ли у операторов резервы. По мнению Букштейна, трудно вычислить основную стоимость нового пакета связи. Тарифы меняются. Нельзя сказать, что раньше платили меньше, а теперь больше. Еще и количество услуг увеличивается с каждым годом.

«Пользователем это нужно — значит, они будут платить. Это закон рынка. Услуги связи не занимают большую часть нашего бюджета», — заключил шеф-редактор.

Он уверен, что пользователи не особо заметят повышение цен на связь, даже если это и произойдет.

Эксперты ранее предрекли россиянам подорожание сотовой связи на 15% в новом году. Они связали это с тратами операторов в период пандемии и отключением роуминга.