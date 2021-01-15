Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь из-за коронавируса

«Прогнозируемое повышение тарифов на 15-16% — вынужденная мера, призванная компенсировать как дополнительные расходы операторов, так и исчезновение или сокращение отдельных статей их доходов», — говорится в отчете агентства.

В период карантина сотовые компании потеряли доход от международного роуминга, уточняет Ura.ru. Недополученная прибыль и незапланированные расходы операторов оцениваются в 30 миллиардов рублей.

Помимо этого, ожидается рост цен на дополнительные услуги операторов. Как отметил, аналитик Mobile Research Group Сергей Потресов, в прошлом году тарифы выросли почти на 10%. По его словам, в арсенале сотовых компаний всегда найдется инструмент для подорожания цен. Это могут быть добавления в пакеты минут или введение «тарификации дополнительных услуг».

В «Мегафоне» пока занимаются оценкой актуальных тарифов. А в Тele2 заявили, что не намерены поднимать цены.