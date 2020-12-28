Стали известны лидеры среди операторов связи по скорости мобильного интернета в Москве и области
По средней скорости передачи данных во время просмотра контента и сайтов «МегаФон» более чем в 1,5 раза опередил МТС. Оператор лидирует с большим запасом.
Так, средняя скорость достигает 55,1 Мбит/с, в то время как у обладателя второго места в рейтинге — 35 Мбит/с.
Следом идут «Билайн» — 30 Мбит/с и Tele2 — 23 Мбит/с. Город держит высокую среднюю скорость усилиями сразу трех операторов: «МегаФон» ушел вперед, а МТС и «Билайн» приблизились вплотную.
Исследования в Подмосковье
В Подмосковье лучшая средняя скорость передачи данных у МТС — 43,3 Мбит/с. С небольшим отставанием на второй позиции «МегаФон» — 43 Мбит/с.
Третье место досталось «Билайну» — 25 Мбит/с, а на четвертой позиции Tele2 — 24,5 Мбит/с. Таким образом, две компании предоставляют скорости существенно выше средней.
Показатель стабильности услуги
По уровню рing, означающему стабильность услуги, лучший результат показал «МегаФон» — 44.
Ping — это время реакции интернета на запрос пользователя или программы, который измеряют в миллисекундах. У «МегаФона» этот промежуток самый минимальный. Следом идут МТС и «Билайн» — 45, а также Tele2 — 48.
Средняя скорость мобильного интернета
На конец года средняя скорость мобильного интернета в Москве составляет 36 Мбит/с. Это в 1,5 раза больше, чем в целом по стране.
За год средняя скорость в столицепо направлению к абоненту выросла на 5 Мбит/с и составила уже 36 Мбит/с.
В Московской области средняя скорость практически не отличается от результатов в Москве. Агентство зафиксировало здесь 34 Мбит/с.