Стали известны лидеры среди операторов связи по скорости мобильного интернета в Москве и области

По итогам года «МегаФон» стал лидером среди операторов связи по скорости интернета в Москве. Результаты исследования по столице и области опубликовало информационно-аналитическое агентство TelecomDaily.

По средней скорости передачи данных во время просмотра контента и сайтов «МегаФон» более чем в 1,5 раза опередил МТС. Оператор лидирует с большим запасом.

Так, средняя скорость достигает 55,1 Мбит/с, в то время как у обладателя второго места в рейтинге — 35 Мбит/с.

Следом идут «Билайн» — 30 Мбит/с и Tele2 — 23 Мбит/с. Город держит высокую среднюю скорость усилиями сразу трех операторов: «МегаФон» ушел вперед, а МТС и «Билайн» приблизились вплотную.

Исследования в Подмосковье

В Подмосковье лучшая средняя скорость передачи данных у МТС — 43,3 Мбит/с. С небольшим отставанием на второй позиции «МегаФон» — 43 Мбит/с.

Третье место досталось «Билайну» — 25 Мбит/с, а на четвертой позиции Tele2 — 24,5 Мбит/с. Таким образом, две компании предоставляют скорости существенно выше средней.

Показатель стабильности услуги

По уровню рing, означающему стабильность услуги, лучший результат показал «МегаФон» — 44.

Ping — это время реакции интернета на запрос пользователя или программы, который измеряют в миллисекундах. У «МегаФона» этот промежуток самый минимальный. Следом идут МТС и «Билайн» — 45, а также Tele2 — 48.

Средняя скорость мобильного интернета

На конец года средняя скорость мобильного интернета в Москве составляет 36 Мбит/с. Это в 1,5 раза больше, чем в целом по стране.

За год средняя скорость в столицепо направлению к абоненту выросла на 5 Мбит/с и составила уже 36 Мбит/с.

В Московской области средняя скорость практически не отличается от результатов в Москве. Агентство зафиксировало здесь 34 Мбит/с.