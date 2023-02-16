Общество 16 февраля 2023, 15:53 ООН заявила о готовности работать над проблемой вымогательств у российских пленных Москалькова: ООН готова подключиться к решению проблемы вымогательств у российских пленных РИА «Новости»

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В ООН заявили о готовности подключиться к решению проблемы применения насилия и преступных действий против российских военнопленных. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Омбудсмен напомнила, что в январе писала о беспрецедентном случае насилия и вымогательства денег с российских военнопленных. Сейчас она получила ответ от верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

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По словам Москальковой, на сегодняшний день наличие диалога с этой международной правозащитной структурой очень важно. Она отметила готовность ООН подключиться к решению проблемы.

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«Наша общая цель — не допустить любого акта применения насилия и преступных действий против российских военнопленных и их родственников», — подчеркнула уполномоченный.

Ранее Москалькова сообщала, что получила от родственников двух пленных российских военнослужащих кадры с издевательствами. От близких бойцов требовали выкуп. После этого омбудсмен обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и в международные организации.