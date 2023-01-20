Мир 20 января 2023, 01:10 Москалькова попросила МККК активнее посещать российских военнопленных на Украине Российский омбудсмен Москалькова попросила МККК активнее посещать военнопленных на Украине РИА «Новости»

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Международный комитет Красного Креста (МККК) призвали активизировать работу по посещению удерживаемых на Украине российских военных, особенно раненых. С такой просьбой обратилась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с президентом организации Мирьяной Сполярич. Об этом российский омбудсмен написала в своем Telegram-канале.

«Обратилась к МККК с просьбой активизировать работу по посещению российских военнослужащих, удерживаемых на Украине, особенно раненых», — написала уполномоченный по правам человека в России.

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Стороны обсудили необходимость соблюдения норм международного гуманитарного права, в особенности в отношении пленных военнослужащих, а также расширения доступа к ним. Кроме того стороны договорились работать по оказанию помощи гражданскому населению в эвакуации, воссоединении семей, а также поиске без вести пропавших.

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Президент МККК прибыла в Москву на этой неделе. Она планирует пробыть в российской столице два дня. У Сполярич это будет первый визит в Россию с момента ее назначения на пост. Одной из приоритетных задач в ходе визита пресс-служба МККК назвала обсуждение регулярного посещения делегатов организации военнопленных, а также «обеспечение последних гуманным обращением в соответствии с международным правом».