20 января 2023, 01:10
Москалькова попросила МККК активнее посещать российских военнопленных на Украине
Российский омбудсмен Москалькова попросила МККК активнее посещать военнопленных на Украине
Международный комитет Красного Креста (МККК) призвали активизировать работу по посещению удерживаемых на Украине российских военных, особенно раненых. С такой просьбой обратилась уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на встрече с президентом организации Мирьяной Сполярич. Об этом российский омбудсмен написала в своем Telegram-канале.
«Обратилась к МККК с просьбой активизировать работу по посещению российских военнослужащих, удерживаемых на Украине, особенно раненых», — написала уполномоченный по правам человека в России.
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Стороны обсудили необходимость соблюдения норм международного гуманитарного права, в особенности в отношении пленных военнослужащих, а также расширения доступа к ним. Кроме того стороны договорились работать по оказанию помощи гражданскому населению в эвакуации, воссоединении семей, а также поиске без вести пропавших.
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Президент МККК прибыла в Москву на этой неделе. Она планирует пробыть в российской столице два дня. У Сполярич это будет первый визит в Россию с момента ее назначения на пост. Одной из приоритетных задач в ходе визита пресс-служба МККК назвала обсуждение регулярного посещения делегатов организации военнопленных, а также «обеспечение последних гуманным обращением в соответствии с международным правом».
Татьяна Москалькова
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