Мир 25 января 2023, 01:28 Видео с пытками российских пленных украинскими военнослужащими посмотрели в ООН Управление верховного комиссара ООН посмотрело кадры пыток российских пленных бойцами ВСУ РИА «Новости»

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Управление верховного комиссара ООН по правам человека ознакомилось с видео, представленным Россией, на котором показаны нарушения прав российских военнопленных со стороны бойцов ВСУ, сообщила пресс-секретарь управления Равина Шамдасани. Ее слова привело РИА «Новости».

«Нам известно об этой видеозаписи, составленной из ранее доступных видеоматериалов, которые Управление уже проанализировало и включило в различные отчеты», — отметила Шамдасани.

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Некоторые случаи нарушения прав человека обсуждались 15 ноября в ходе брифинга в Женеве. После этого власти Украины предоставили членам управления доступ к российским пленным, чтобы они могли рассказать о нарушениях, добавила пресс-секретарь.

Шамдасани заявила, что комиссариат регулярно обсуждает с украинскими властями эти и другие вопросы. В отчете миссии за первые шесть месяцев с начала спецоперации указывалось о 50 случаях пыток и жестокого обращения с российскими пленными со стороны украинских военных.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова призвала представителей Красного креста чаще посещать российских пленных на Украине.