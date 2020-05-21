Онлайн-калькулятор для расчета выплат врачам создали в Подмосковье

В Московской области появился новый сервис, который поможет медикам узнать размер надбавок за работу с пациентами с COVID-19. Он выглядит как онлайн-калькулятор.

Работники медицинских учреждений в Московской области могут получить доплаты из трех источников: по президентской, федеральной и региональной выплатам.

С помощью сервиса на портале государственных услуг Московской области можно узнать информацию по каждой из этих выплат и рассчитать размер надбавок, используя онлайн-калькулятор. Выплаты рассчитываются исходя из условий трудового договора, количества плановых и фактических смен.

Те медики, у которых есть учетная запись ЕСИА, могут получить онлайн-выписку по назначенным выплатам. Получить учетную запись ЕСИА можно на федеральном портале госуслуг, пройдя регистрацию.

За работу с пациентами с подтвержденным COVID-19 работники больниц и скорой могут претендовать на президентскую и федеральную выплаты. Президентская доплата — фиксированная, полную сумму врач получает, даже если отработал в месяце всего один день и лечил только одного пациента с коронавирусом. Федеральная выплата рассчитывается исходя из фактически отработанных смен.

На региональную выплату могут претендовать сотрудники больниц, которые работали с пациентами не только с подтвержденными COVID-19, но и с пневмонией и ОРВИ. Выплата тоже рассчитывается исходя из числа фактически отработанных схем. Вся эта информация представлена на подмосковном портале госуслуг.