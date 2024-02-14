Общество 14 февраля 2024, 09:09 Онкологию заподозрили у сына модельера Зайцева Mash: у сына модельера Зайцева заподозрили онкологию РИА «Новости»

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Врачи заподозрили онкологию у сына известного модельера Вячеслава Зайцева Егора. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, во время предварительного обследования медики нашли образования в толстом отделе кишечника пациента.

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Кроме того, образования есть в печени и обоих легких. Биоматериалы Зайцева направили на биопсию. Его анализы также показали многие завышенные показатели в крови, что говорит о полифункциональных нарушениях в работе внутренних органов.

Днем ранее, 13 февраля, Зайцева доставили в московскую больницу. Он жаловался на боль в груди, кашель, слабость и высокую температуру. Врачи диагностировали СOVID-19 и провели противовирусную терапию моноклонами, чтобы избежать тяжелого поражения легких. Также у пациента обнаружили железодефицитную анемию и провели переливание крови.

Отец Зайцева умер в апреле 2023 года в возрасте 85 лет. Его похоронили в Щелкове на Жегаловском кладбище.