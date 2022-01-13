­Онищенко посоветовал компаниям уже переводить сотрудников на удаленку

Работодатели уже сейчас могут переводить сотрудников на удаленку из-за распространения «омикрон»-штамма, но речи о локдауне не идет. Такое мнение выразил заместитель президента РАО, академик РАН, доктор медицинских наук и бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Можно, конечно, уже сейчас рекомендовать перевод на удаленную работу. Работодатели должны понимать сегодня, что это нужно делать, не ожидая ничего, но это не означает, что это локдаун», — сказал Онищенко. Его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил, что человеку при недомогании, заложенности носа, даже если нет температуры, не стоит идти в офис на работу. Начальство же должно пойти на встречу, и оставить человека дома.

По словам бывшего санитарный врач подчеркнул, что было бы совсем хорошо, если бы такая гибкая схема была подкреплена распорядительным актом.

В среду, 12 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что у страны есть несколько недель, чтобы подготовиться к новой вспышке коронавируса. Вице премьер Татьяна Голикова напомнила, что «омикрон» уже распространился во многих государствах, скоро такой же сценарий ждет и Россию. По ее, словам первым удар примет московский регион. «Омикрон»-штамм уже выявили уже у 30% заболевших в Москве.