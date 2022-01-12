«Омикрон» обнаружили у 30% заболевших ковидом в Москве

В Москве в начале недели штамм коронавируса «омикрон» выявили у 30% заболевших ковидом. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Вирусолог привел предварительные данные, которые были получены совместно с Депздравом Москвы. Сотрудники центра участвуют в этой работе вместе со столичными властями, отметил он.

«…На первый день этой недели до 30% уже циркулировало в популяции именно штамма „омикрон“», — сказал Гинцбург.

Глава Центра имени Гамалеи ранее сообщил, что вакцину от коронавируса «Спутник V» не будут обновлять под «омикрон»-штамм. Гинцбург отметил, что российский препарат, в отличие от зарубежных, защищает и от этого варианта SARS-CoV-2.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сегодня сообщила, что роста заболеваемости из-за нового штамма не избежать, а самый тяжелый удар «омикрона» примут Москва и Подмосковье. По ее словам, в России уже зарегистрировали 698 случаев заражения этим штаммом. Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о 305 случаях, выявленных в 13 регионах.