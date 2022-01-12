Путин назвал срок на подготовку к новой вспышке коронавируса

Россия готовится к подъему заболеваемости ковидом. Для этого уже отрабатываются дополнительные меры, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По словам Владимира Путина, на подготовку осталась всего пара недель.

По ее словам, причина увеличения заражений в мире, а также постепенно и в России — новый штамм коронавируса «омикрон».

«Мы уже сейчас понимаем, и эта очевидность, к сожалению, присутствует, что нового эпидемического подъема нам не избежать, но наша задача — принять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции», — сказала Голикова во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Прямую трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Президент заявил, что Россия находится на пороге новых вспышек, для подготовки осталось несколько недель. Вице-премьер сообщила, что за новогодние праздник коллективный иммунитет в 12 регионах снизился, поскольку люди не прошли ревакцинацию. Голикова отметила, что первым удар примет московский регион.

За последние сутки в России зарегистрировали 17 946 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье.