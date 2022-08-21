«Она понимала, за что мы боремся». Карнаухов рассказал о командировках Дугиной в Мариуполь

Погибшая при взрыве автомобиля политолог Дарья Дугина недавно вернулась из Мариуполя с «Азовстали», сообщил в своем Telegram-канале политолог Сергей Карнаухов. Он подчеркнул, что у Дугина понимала цели и задачи спецоперации на Украине.

«Мы подключали ее в эфир с завода. У нее был совсем другой взгляд на нацизм, она понимала, с чем мы боремся», — продолжил политолог.

По его словам, незадолго до смерти Дугина дала ему последнее в своей жизни интервью.

«Мне страшно осознавать, что это произошло. во время интервью я ее слушал и думал, что она невероятно образованный и яркий человек, я не знал девушек, которые бы были умнее ее», — написал Карнаухов.

Карнаухов отметил, что если автомобиль Дугиной взорвался в пути, значит, за ней длительное время следили и знали о маршруте ее передвижения.

О взрыве машины Дугиной стало известно вечером 20 августа. В ее автомобиле во время движения в районе поселка Большие Вяземы, предположительно, сработало взрывное устройство. Автомобиль загорелся, девушка погибла на месте.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом».