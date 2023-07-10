Общество 10 июля 2023, 19:38 «Он виновен сам». Понасенков высказался о смерти пострадавшего в потасовке юриста Историк Евгений Понасенков назвал себя и своего друга жертвами в деле о смерти юриста Ivtorov / CC BY-SA 4.0 / Википедия

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Историк и публицист Евгений Понасенков* высказался о смерти юриста Олега Диброва, пострадавшего в конфликте с ним и его другом Рамисом Зариповым. В беседе с «Вечерней Москвой» историк заявил, что переквалифицировать дело о потасовке не нужно.

Приятель Понасенкова* 7 июня толкнул мужчину в центре Москвы, тот упал и сильно ударился головой. Пострадавшего отвезли в больницу, пациент месяц пробыл в коме. Его сердце остановилось 10 июля.

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«На нас напал хулиган-рецидивист, он виновен сам. Мы жертвы. Конечно, наверное, придется отбивать бюрократию, но отобьем», — заявил историк.

Понасенков* уверен, что в этом деле — он и его друг являются пострадавшей стороной. Он рассказал, что гулял с приятелем в центре столицы, фотографировался с поклонниками, но подошел неизвестный и начал их оскорблять.

Уголовное дело передадут для расследования в Следственный комитет. Его собираются переквалифицировать по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее друзья погибшего рассказывали, что юрист был адекватным и нормальным человеком. Максимум, что он мог позволить, — выпить бутылку пива. Понасенков* в своем Telegram-канале назвал его пьяницей и рецидивистом, написав, что тот был обвиняемым по двум статьям за преступления в сфере экономической деятельности.

* Внесен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента.