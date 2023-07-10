Криминал 10 июля 2023, 17:21 СК займется расследованием дела после гибели пострадавшего в драке с юристом Понасенкова «112»: дело о смертельной драке с участием Понасенкова передадут в СК

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Уголовное дело юриста блогера и историка Евгения Понасенкова* Рамиса Зарипова, после конфликта с которым умер гендиректор юридической компании Олег Дибров, передадут для расследования в Следственный комитет. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным канала, действия юриста могут переквалифицировать по статье «Причинение смерти по неосторожности». Зарипову может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

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Ранее «Известия» сообщили о смерти Диброва в больнице. Пострадавший находился в коме больше месяца в критическом состоянии.

Конфликт, после которого Диброва госпитализировали, произошел в начале июня. По словам Понасенкова*, на улице к нему стал приставать пьяный мужчина. В ходе перепалки Зарипов толкнул незнакомца, тот упал и получил серьезную травму головы. Блогер тогда заявил, что в полицию их с приятелем не забирали, они дали показания на месте. Понасенков* также собирался подать иск против пострадавшего.

* Внесен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента.