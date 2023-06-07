07 июня 2023, 11:23
Понасенков попал под полицейскую проверку из-за драки на Арбате
Telegram-канал «112»: историка Панасенкова проверят после драки на Арбате
Признанного иноагентом историка Евгения Понасенкова* проверят после драки на Арбате в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По словам источника канала, Понасенков* мог ударить нетрезвого мужчину. Такова одна из версий.
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Но сам историк придерживается другой — он заявил полицейским, что гулял с приятелем в центре столицы, фотографировался с поклонниками. Внезапно к ним подошел неизвестный мужчина и начал оскорблять.
Друг Понасенкова* толкнул обидчика, тот споткнулся, не устоял на ногах и рухнул на землю. Все обстоятельства случившегося уточняются.
* Евгений Понасенков — признан иноагентом в РФ.
Драки
Москва 2023
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