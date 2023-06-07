Эксклюзив 07 июня 2023, 19:36 «Он в коме». Отец рассказал о состоянии сына, пострадавшего в резонансном ДТП в Новой Москве Отец мотоциклиста, который попал в громкую аварию в Москве, сообщил, что сын в коме РИА «Новости»

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Водитель скутера, который не поделил дорогу с Mercedes в поселке Толстопальцево в Москве находится в тяжелом состоянии в реанимации, за его жизнь борются врачи. Молодой человек до сих пор в коме. Об этом в беседе с «360» сообщил его отец.

«Плохо. Он в коме», — отметил мужчина.

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Знакомая пострадавшего, которая учится с ним на курсах по подготовке к ЕГЭ по английскому языку, пояснила, что 18-летний парень в этом году оканчивает школу.

«Мы общались только в стенах академии, как одногруппники. Он хоккеем увлекался и боксом. У молодого человека в приоритете спорт, мечтал о спортивной карьере», — рассказала собеседница «360».

По словам девушки, ее одногруппник из хорошей обеспеченной семьи. Они живут в доме в Новой Москве.

«Добрый, отзывчивый, общительный. Все очень надеются, что он поправиться, и виновник аварии будет наказан», — заключила девушка.

Тетя пострадавшего мотоциклиста заявила, что в СМИ пишут неправду об ДТП.

«Такое написали в газетах, просто ужас», — отметила она, не уточнив подробности.

Водитель скутера попал в больницу после ДТП, предположительно, с дочерью актера Михаила Пореченкова — Марией. Жена артиста, Ольга Пореченкова опровергла информацию об аварии с участием ее ребенка.