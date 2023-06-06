06 июня 2023, 15:42
Водитель скутера попал в больницу после ДТП с дочерью Пореченкова в Москве
Источник «360»: скутериста отвезли в больницу после ДТП с дочерью Пореченкова в Москве
Mercedes и скутер не поделили Центральную улицу в поселке Толстопальцево в Москве, сообщил источник «360». ДТП произошло в районе дома № 48. По данным Telegram-канала «112», за рулем иномарки была дочь актера Михаила Пореченкова — Мария.
По информации источника «360», в результате столкновения водитель Mercedes не пострадал. Человека, который был за рулем скутера, начали осматривать прибывшие сотрудники скорой помощи. После этого его госпитализировали в больницу в Коммунарке.
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Разлива топлива на месте происшествия не произошло. Все обстоятельства случившегося уточняются, добавил собеседник «360».
ДТП
Москва 2023
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