Эксклюзив 06 июня 2023, 17:17 «Где вы берете эту чушь?» Жена Пореченкова опровергла информацию о ДТП с участием их дочери Ольга Пореченкова назвала информацию об аварии с участием ее дочери чушью Телеканал «360»

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Жена Михаила Пореченкова Ольга опровергла информацию об аварии с участием ее дочери Марии. Об этом она заявила в беседе с «360».

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«Где вы берете эту чушь?», — возмутилась Ольга Пореченкова.

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По словам жены известного актера, сейчас она едет вместе с дочерью в машине. Дорога заняла немало времени, так как они направляются в столицу из области.

«Она со мной в машине едет. У вас ошибочная информация», — подчеркнула Пореченкова.

Ранее стало известно о столкновении Mercedes и скутера. ДТП произошло на Центральной улице в поселке Толстопальцево в Москве. По предварительным данным, за рулем иномарки была дочь актера Михаила Пореченкова — Мария.