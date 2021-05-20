«Он дурачок». Знакомые петербургского школьника-страйболиста рассказали о его характере

Подросток, который хотел пройти в петербургскую школу № 147 с оружием для страйкбола, учился хорошо и всегда «ходил веселым». Об этом «360» рассказали знакомые мальчика.

«Скромный мальчик. Одет был постоянно в школьную форму. Очень хорошо учится, как говорят многие. Он всегда веселый ходил. Ну, он дурачок. Только дурачок, наверное, может так сделать. В школу ему зайти не удалось. Его увидели чьи-то родители и сообщили охране. Потом началась потасовка. Родитель накинулся на этого парня. Он попросил его уйти, а потом повалил на землю и вызвал полицию», — рассказал собеседник.

Сегодня в Санкт-Петербурге 17-летний подросток в шлеме и обмундировании попытался пройти в школу с оружием для страйкбола. Его задержали сотрудники Росгвардии. О своем замысле он рассказал другу. Юноша написал в чате, что хотел найти черную дубинку и нашивку ОМОН. Другой его знакомый сообщил, что у приятеля не было злого умысла. Вероятно, так он хотел пошутить. Очевидцы рассказали «360», что изначально охранники остановили старшеклассника за отсутствие сменной обуви, а уже потом обратили внимание на его форму.