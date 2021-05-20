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    20 мая 2021, 14:11

    «Мне бы еще дубинку». Петербургский школьник хвалился друзьям «омоновским» нарядом

    Александр Блинов, Дарья Новая

    Петербургский старшеклассник, который хотел прийти в школу в военной экипировке, делился своим замыслом с другом в чате. Он рассказывал ему, как готовит свой наряд. Переписка попала в распоряжение «360».

    «Черная снаряга у меня. Мне бы еще дубинку и надпись ОМОН на спину», — писал подросток своему другу.

    Приятель посоветовал ему приобрести дубинку в секс-шопе. Но мальчику такая идея не понравилась. Он сказал, что ему нужна именно «омоновская» дубинка.

    Когда друг написал ему, что за это могут дать статью, он усомнился, что это так, и ответил, что это нужно ему «для костюма».

    «Я же не буду себя представлять как сотрудник ОМОН», — написал подросток.

    «Мне бы еще дубинку». Петербургский школьник хвалился друзьям «омоновским» нарядом | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Выпускник показывал свой наряд и другим друзьям. Он собирался дополнить свой костюм синим галстуком.

    В четверг в петербургскую школу № 147 пытался пройти 11-классник, который был в шлеме и обмундировании. С собой у него было оружие для страйкбола. Один из учеников школы рассказал «360», что изначально охранники остановили старшеклассника за отсутствие сменной обуви, а уже потом обратили внимание на его форму.