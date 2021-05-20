Одного из учеников школы № 147 в Санкт-Петербурге возмутили действия охранников по отношению к старшекласснику, который пришел в школу в страйкбольной форме. Ему не понравилось, что они остановили школьника за отсутствие сменной обуви и только потом обратили внимание на форму.

«Я сильно озадачен той ситуацией, что наши охранники сначала не заметили школьника в страйкбольной форме. Его остановили из-за сменки, а только потом заметили, что на нем страйкбольная форма, якобы для фотосессии», — рассказал он «360».

Знакомый страйкболиста рассказал, что школьник хотел прийти в этой форме на выпускной. По его мнению, он бы очень сильно удивил окружающих своим выбором выпускного костюма.

Ранее в Санкт-Петербурге 17-летний выпускник в шлеме и обмундировании попытался пройти в школу с оружием для страйкбола. Его задержали сотрудники Росгвардии, а случайный прохожий предложил им помощь. Знакомый подростка рассказал «360», что злого умысла у юноши не было. Собеседник отметил, что оружие было ненастоящим. Оно способно лишь стрелять специальными шариками с краской.

Как сообщил Life, мальчик оделся в форму для страйкбола и взял с собой пистолет с пластмассовыми пулями для участия в школьной театрализованной сценке. О реакции родителей и учеников не подумал.