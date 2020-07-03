Отец Хабиба боролся с коронавирусом и долгое время был в тяжелом состоянии. Однако потом поступило сообщение, что его самочувствие улучшилось, и он вылечился. Но сегодня стало известно, что 57-летний тренер и отец бойца не справился с болезнью и скончался.

Свои соболезнования принес российский боец Шлеменко. Он рассказал, что находится в шоке, отчего с трудом находит слова.

«Немного шок, что еще можно сказать. В моей жизни, к сожалению, была трагическая ситуация в 2007 году — у меня умер тренер», — поделился Шлеменко. Вспомнив свою историю, боец рассказал, что понимает, какие чувства сейчас испытывает Хабиб. Он искренне выразил ему свои соболезнования.

«Я понимаю примерно, что чувствует Хабиб. Я могу выразить ему свою поддержку, соболезнования. Мне кажется, это очень большая утрата», — пояснил российский спортсмен. Он также рассказала, что папа Нурмагомедова был не просто отцом, он делал для своего сына все, что мог. И его смерть большая утрата не только для семьи, но и для всего спорта.

«Все что есть, это сделал он. Он был больше чем просто отец, он был его наставник, тренер и не только для Хабиба», — пояснил Шлеменко.