facebook_pixel
    03 июля 2020, 15:07

    «Он был больше, чем просто отец». Шлеменко — о смерти Нурмагомедова

    Андрей Фишер, Мария Шагиахметова

    Отец известного ММА-бойца Хабиба Нурмагомедова Абдулманап умер в московской больнице. Российский боец смешанных единоборств и действующий чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал «360», что это потеря не только для семьи.

    Отец Хабиба боролся с коронавирусом и долгое время был в тяжелом состоянии. Однако потом поступило сообщение, что его самочувствие улучшилось, и он вылечился. Но сегодня стало известно, что 57-летний тренер и отец бойца не справился с болезнью и скончался.

    Свои соболезнования принес российский боец Шлеменко. Он рассказал, что находится в шоке, отчего с трудом находит слова.

    «Немного шок, что еще можно сказать. В моей жизни, к сожалению, была трагическая ситуация в 2007 году — у меня умер тренер», — поделился Шлеменко. Вспомнив свою историю, боец рассказал, что понимает, какие чувства сейчас испытывает Хабиб. Он искренне выразил ему свои соболезнования.

    «Я понимаю примерно, что чувствует Хабиб. Я могу выразить ему свою поддержку, соболезнования. Мне кажется, это очень большая утрата», — пояснил российский спортсмен. Он также рассказала, что папа Нурмагомедова был не просто отцом, он делал для своего сына все, что мог. И его смерть большая утрата не только для семьи, но и для всего спорта.

    «Все что есть, это сделал он. Он был больше чем просто отец, он был его наставник, тренер и не только для Хабиба», — пояснил Шлеменко.