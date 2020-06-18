    18 июня 2020, 23:44

    Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился

    Наталья Жуковская

    Отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса. Он уже идет на поправку. Об этом сообщил тренер чемпиона UFC Хавьер Мендес.
    Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился

    «Мы общались с одним общим знакомым, он сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет. У него были осложнения от операции на сердце, которую он когда-то перенес. Я, конечно, переживаю, у меня даже слезы наворачиваются», — сказал Мендес.

    Несколько дней назад стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов смог поговорить с сыном и даже улыбнулся ему. Его состояние значительно улучшилось, рассказал представляющий интересы российского бойца менеджер Али Абдель-Азиз.

    Еще 10 июля ситуацию со здоровьем Нурмагомедова-старшего называли серьезной.

    19 мая стало известно, что у Абдулманапа Нурмагомедова ухудшилось состояние и его подключили к аппарату ИВЛ. До этого его привезли в Москву из Дагестана.