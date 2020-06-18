Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился

Отец бойца UFC Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса. Он уже идет на поправку. Об этом сообщил тренер чемпиона UFC Хавьер Мендес.

«Мы общались с одним общим знакомым, он сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет. У него были осложнения от операции на сердце, которую он когда-то перенес. Я, конечно, переживаю, у меня даже слезы наворачиваются», — сказал Мендес.

Несколько дней назад стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов смог поговорить с сыном и даже улыбнулся ему. Его состояние значительно улучшилось, рассказал представляющий интересы российского бойца менеджер Али Абдель-Азиз.

Еще 10 июля ситуацию со здоровьем Нурмагомедова-старшего называли серьезной.

19 мая стало известно, что у Абдулманапа Нурмагомедова ухудшилось состояние и его подключили к аппарату ИВЛ. До этого его привезли в Москву из Дагестана.