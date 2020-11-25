Омский студент доказал, что скорость интернета на березе выше, чем на земле

Студент из Омска Алексей Дудоладов, который жаловался губернатору, что ловит интернет для учебы сидя в лесу на березе, замерил скорость соединения. На высоте связь по-прежнему лучше, чем внизу.

«Произвел замеры скорости в своей деревне: на асфальте и на березе! Асфальт — 8,6 мегабита в секунду, береза — 24,7 мегабита в секунду. Качество связи на дереве в разы лучше!» — написал Дудоладов на своей странице в Instagram.

Пару недель назад студент Института водного транспорта Дудоладов выложил в Сеть ролик, в котором рассказал, что с 9 ноября учится на удаленке, а интернет за городом — 2G. Чтобы выйти с преподавателем на связь в Zoom, он залезает на березу в лесу рядом с его родной деревней. Парень обратился к губернатору Александру Буркову за помощью. Глава региона встретился со студентом и пообещал решить вопрос.

В вузе ему предоставили особые условия для учебы, а специалисты Министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области посоветовали ходить к соседям. Там интернет ловит лучше, чем в доме Дудоладова, который стоит в низине.