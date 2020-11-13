Власти Омска посоветовали ловившему интернет на березе студенту ходить к соседям

После жалобы студента Алексея Дудоладова из деревни Станкевичи на слабый сигнал интернета губернатору Омской области на место приехали специалисты. Они измерили сигнал. В итоге молодому человеку посоветовали отходить подальше от дома или ходить к соседям, где можно поймать сеть 4G.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития региона.

В ведомстве пояснили, что дом студента находится в низине. При этом в 100 метрах скорость мобильного интернета увеличивается до 13 мегабит в секунду.

«Связь в деревне обеспечивает вышка „Теле2“, которая расположена в другом населенном пункте на расстоянии 12 километров. <…> Чтобы передавать в TikTok большие объемы информации, можно найти место недалеко от дома или у соседей», — заявили в министерстве.

Для покрытия высокоскоростным мобильным интернетом деревни нужна отдельная станция, но операторам невыгодно ее возведение, так как в Станкевичах всего 48 жителей. Выделить деньги из регионального бюджета правительство тоже не может, поскольку федеральная программа «Об устранении цифрового неравенства» предусматривает строительство инфраструктуры в населенных пунктах, где живут не менее 100 человек.

После роста случаев заражения коронавирусной инфекцией студентов Омской области перевели на дистанционное обучение. Но для Алексея Дудоладова, который учится в Институте водного транспорта, такой способ обучения оказался невозможным. Он опубликовал в TikTok видеообращение к губернатору, которому рассказал, что для прослушивания лекций через интернет ему приходится лезть на березу, чтобы поймать Сеть. Директор вуза уже пообещала, что Дудоладов получит индивидуальный план обучения на период ограничительных мер.