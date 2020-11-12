Студент из Омской области залезает на березу ради учебы. Дома интернет слишком слаб для онлайн-занятий

Студент записал видео, в котором напомнил, что их перевели на дистанционное обучение. Держать связь с преподавателями приходится через платформу Zoom.

«Дома у меня есть интернет, только 2G. И, к сожалению, я не могу выйти в образовательную среду, потому что просто он не грузит. Мне приходится ходить в лес — 300 метров от деревни — и забираться на березу. Тут высота восемь метров. <…> И выхожу в Zoom для того, чтобы пообщаться с преподавателями и доказать, что я не пропускаю [занятия] просто так», — заявил Дудоладов.

Он рассказал, что летом стал популярным блогером в TikTok. Чтобы провести прямой эфир, он тоже забирался на дерево, но сейчас «не май месяц на дворе». Дудоладов добавил, что уже переболел двусторонней пневмонией, и попросил Буркова помочь всем, кто попал в подобную ситуацию из-за удаленки.

В вузе обратили внимание на его послание.

«Алексею мы обязательно поможем и разработаем индивидуальный план освоения основной образовательной программы на период ограничительных мер. Надеемся, что скоро этот период завершится и мы сможем вернуться к очному общению, занятиям в классах», — прокомментировала ситуацию директор Омского института водного транспорта Елена Заславская.

В пресс-службе Министерства образования Омской области признали проблему и напомнили, что в подобных ситуациях есть альтернативные способы связи с преподавателями.