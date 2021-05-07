Омский губернатор пригрозил отправить чиновников на заготовку леса после крупного пожара

Губернатор Омской области Александр Бурков после крупного пожара заявил, что отправит чиновников «заготавливать лес» за такое отношение. Он считает, что своими действиями они довели ситуацию до критического момента.

Первый замначальника ГУ МЧС России по Омской области Александр Рекин рассказал губернатору, что 10-метровая минерализованная полоса у населенных пунктов создана лишь в 272 границах из 1440. Он отметил, что в районах технику своевременно не обслуживают и не ремонтируют.

«Такое отношение руководителей районов приводит к критическим ситуациям. А все главы муниципальных образований должны понимать: если они дальше будут так отчитываться, то у кого-то полетят головы, кто-то дальше поедет заготавливать лес на еще более дальний север, чем наш», — передал сайт «Аргументы и факты» его слова.

Губернатор добавил, что пострадавших в крупном пожаре власть в беде не оставит. Он имел в виду 12 семей, которые в результате крупного пожара в Каракуле остались без крова.

В итоге Бурков дал 10 дней, чтобы руководители муниципалитетов привели все в норму. Он также сделал выговор министру безопасности Омской области Андрею Кондину.

Пожар в деревне произошел 6 мая. В регионе проживают около 60 человек.